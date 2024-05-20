Минобороны: Уже 300 тысяч мужчин обновили данные через приложение

По состоянию на 20 мая 300 тысяч мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+", приложение уже доступно для украинцев за рубежом.﻿﻿ Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Мы можем говорить, что уже сейчас 300 тысяч украинцев (военнообязанных, призывников и резервистов) уточнили свои данные в приложении „Резерв+" (он же электронный кабинет). Еще 620 тысяч имеем скачиваний и многие еще стоят в очереди, потому что система в первый день была несколько перегружена. Были определенные технические сбои, сейчас они практически все исправлены. За рубежом также уже можно через "Резерв+" уточнить свои данные практически во всех странах мира, где есть военнообязанные украинцы" , – сообщил он.

Лазуткин отметил, что приложение "Резерв+", новый сервис, который запустился 18 мая, пользуется большим спросом. Гораздо большим, чем обновление данных через ТЦК и ЦПАУ, в которых также можно обновить свои данные.

Спикер подтвердил, что, конечно, случаются ошибки (некоторые военнообязанные увидели на своих экранах статус "Уточняется" или "В розыске").

По словам спикера, человеческий фактор, конечно, присутствует, ведь данные в реестр "Оберіг" вносились из бумажных документов. В то же время Лазуткин утверждает, что в масштабах всего проекта это - единичные случаи.

Он отметил, что сервисный центр проекта работает 24 часа в сутки и призвал обращаться туда.

Проблемы с неудобствами и неточностями решаются, заверил спикер Минобороны.