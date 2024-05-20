Главный прокурор МКС пригласил арест Нетаньяху и лидеров ХАМАСа

В понедельник, 20 мая, главный прокурор Международного уголовного суда пригласил выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа, сообщает Эспрессо TV.

"Сегодня я подаю ходатайство об ордерах на арест в палату предварительного производства Международного уголовного суда по делу о ситуации в Палестине" , - заявил прокурор.

Отмечается, что лидеры ХАМАС обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечества на территории Израиля и Газы с 7 октября 2023 года, а Нетаньяху и Галанта - в том же за операцию ЦАХАЛ в Газе.

В частности, обвинения против высокопоставленных чиновников Израиля включают "истребление, голод как метод ведения войны, включая отказ в поставках гуманитарной помощи, умышленное нападение на гражданское население в ходе конфликта".

Также офис главного прокурора собрал доказательства, позволяющие привлечь к уголовной ответственности командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лидера аполитического крыла движения Исмаила Ханию, а также лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара, которого называют организатором нападения боевиков на Израиль3.

Теперь коллегия судей МКС рассмотрит заявление Хана о выдаче ордеров на арест.