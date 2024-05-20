Подсанкционные нефтяные танкеры РФ стали бездействующими – Bloomberg

Через несколько месяцев после введения Министерством финансов Соединенных Штатов Америки санкций почти каждый нефтяной танкер России, попавший под ограничения, остается бездействующим и пустым.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет издание, эффективность санкций продемонстрировала, что Штаты способны разрушить цепочку поставок нефти из России, если Вашингтон этого пожелает.

40 танкеров, участвующих в торговле нефтью в России, попали под ограничения из-за нарушения ценового лимита. Впрочем, только один из этих кораблей - "Приморье", собрал груз после введения санкций. Если же ему удастся без проблем разгрузить бочки, это может поощрить Россию начать использовать больше танкеров.

"Корабли, попавшие под санкции, составляют небольшую часть теневого флота судов, который был создан с помощью подставных компаний, чтобы обойти ограничения G7 на судоходные услуги" , - добавляет Bloomberg.

Сейчас подсанкционные суда простаивают без дела и разбросаны по всему миру.

Среди кораблей:

восемь танкеров "Совкомфлота", которые находятся возле российских портов Тихого океана Владивостока и Находки. Один из них позже направился к Суэцкому каналу, а другой - доставлен в Китай;

еще одно скопление танкеров "Совкомфлота" находится в Черном море;

три корабля находятся на Балтике, еще три на якоре в Усть-Луге и возле Эстонии;

десять танкеров Hennesea расположены у берегов Китая и Южной Кореи. Большинство других возле Порт-Саида в восточном Средиземноморье.

"Отдельным событием стало то, что по меньшей мере 10 танкеров "Совкомфлота", которые попали под санкции, были переименованы и перешли под российский флаг" , - отметило Bloomberg.

Санкции против российской нефтяной сферы

В 2022 году Запад ввел санкции на потолок цен на российскую нефть, что должно было остановить потоки нефти, а также нефтепродуктов. Впрочем, этого не произошло. России удалось обходить ограничения.

В частности последние месяцы Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Как рассказывало Foreign Affairs, атаки БпЛА сейчас делают то, чего не смог достичь режим санкций Запада.