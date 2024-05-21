ПВО сбила 28 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 21 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила 28 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего оккупанты запустили 29 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (оккупированный Крым).

"В результате противовоздушного боя сбиты 28 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы.