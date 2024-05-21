ППО збила 28 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 21 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 28 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього окупанти запустили 29 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (окупований Крим).

"В результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях" , – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.