ППО збила 28 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 21 травня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 28 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього окупанти запустили 29 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (окупований Крим).
"В результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях", – йдеться в повідомленні.
Повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, винищувальну авіацію і підрозділи радіоелектронної боротьби.