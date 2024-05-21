РФ потеряла за сутки почти 1400 военных и 42 артсистемы – Генштаб ВСУ

Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины примерно 1380 военных, 54 беспилотника, 42 артсистемы, 15 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили: