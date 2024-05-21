РФ потеряла за сутки почти 1400 военных и 42 артсистемы – Генштаб ВСУ
Россия за сутки потеряла в ходе войны против Украины примерно 1380 военных, 54 беспилотника, 42 артсистемы, 15 танков и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 495 070 (+1 380) человек,
- танков − 7 605 (+15) ед,
- боевых бронированных машин − 14 699 (+34) ед,
- артиллерийских систем − 12 779 (+42) ед,
- РСЗО − 1 077 (+1) ед,
- средств ПВО − 811 (+4) ед,
- самолетов − 354 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 290 (+54),
- крылатых ракет − 2 207 (+2),
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 383 (+72) ед,
- специальной техники – 2 085 (+6) ед.