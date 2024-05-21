РФ втратила за добу майже 1400 військових та 42 артсистеми – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1380 військових, 54 безпілотників, 42 артсистеми, 15 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали: