РФ втратила за добу майже 1400 військових та 42 артсистеми – Генштаб ЗСУ
Росія за добу втратила в ході війни проти України приблизно 1380 військових, 54 безпілотників, 42 артсистеми, 15 танків та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 495 070 (+1 380) осіб,
- танків − 7 605 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 14 699 (+34) од,
- артилерійських систем − 12 779 (+42) од,
- РСЗВ − 1 077 (+1) од,
- засобів ППО − 811 (+4) од,
- літаків − 354 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 290 (+54),
- крилатих ракет − 2 207 (+2),
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 383 (+72) од,
- спеціальної техніки − 2 085 (+6) од.