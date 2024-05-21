ISW: Оккупанты перебрасывают подразделения в Херсонскую область

Армия РФ, вероятно, опрокидывает дополнительные подразделения в Херсонскую область. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

В целом фиксируется продвижение российских оккупантов близ Волчанска, Временного Яра, Авдеевки, а также в западной части Запорожской области и в дельте реки Днепр.

Российские "военкоры" подтвердили предварительные заявления о передислокации подразделений российской 76-й дивизии десантников из западной части Запорожской области в район Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские блоггеры отметили, что войска РФ не восстановили полный контроль над Кринки, несмотря на то, что некоторые российские источники утверждают, что войска РФ зачищают село.

Позиционные боевые действия продолжались под Крынками, и в Генштабе ВСУ отметили, что интенсивность российских атак на Днепровском направлении несколько снизилась.

Ранее аналитики ISW наблюдали за неподтвержденными сообщениями о том, что российские военные передислоцируют элементы 76-й и 7-й дивизий НДС из Запорожской области на разные новые направления, включая восток Украины и в частности Херсонскую область, и многочисленные заявления российских "военкоров" свидетельствуют о том , по крайней мере, некоторые подразделения 76-й дивизии НДС были передислоцированы в Херсонскую область.