Бельгия планирует провести встречу по членству в ЕС до конца июня

Бельгия хочет провести межправительственную встречу с Украиной и Молдовой по началу переговоров о членстве в ЕС до конца июня.﻿ Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы только что обсудили это с Молдовой, что мы намерены организовать такую межправительственную конференцию (по членству в ЕС, - ред.) во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы и Украины тоже" , - заявила она.

Летом 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата в ЕС. В то же время Киеву было поручено провести ряд важных реформ, связанных с верховенством закона, борьбой с олигархами и коррупцией.

В 2023 году Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС разблокировать процесс переговоров о европейской интеграции Украины и Молдовы. Как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС до июля.