В Минэнерго заявили, что новый тариф на электричество будет "посильными"

Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверено, что он будет посильным. Об этом во вторник, 21 мая, в эфире единого телемарафона сказал заместитель министра Николай Колесник, сообщает Лига.Бизнес.

По словам Колесника, новые тарифы будут посильными для населения.

"До конца месяца [мая] актуален действующий тариф. Осуществляются расчеты по продлению специальных обязанностей и условий специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются в первую очередь на том, что население должно быть в состоянии оплачивать, чтобы это были посильные тарифы. И второе, эти тарифы должны способствовать проведению ремонтной кампании" , – сказал он.

В 2023 году путем поднятия тарифа с 1,44-1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч государство смогло добавить 3 ГВт мощности в энергосистему, напомнил чиновник.

"Такой шаг важен, окончательного решения относительно конкретной цены нет" , — сказал он.

Отвечая на вопрос, возможно ли повышение вдвое, замминистра сказал: "Решение, уверен, будет сбалансировано, чтобы этот шаг был посильным для населения".