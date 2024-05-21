В приложении "Резерв+" обновили данные уже 700 тысяч граждан

В электронном приложении для военнообязанных "Резерв+" обновили данные уже 700 тысяч граждан, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Более 1 000 000 успешных авторизаций в приложении через Резерв+. 700 000 успешных обновлений данных онлайн - это в десятки раз больше, чем в ЦНАП и ТЦК вместе взятых", - говорится в сообщении.

После Украины по количеству обновлений идут такие страны:

Польша - 1 727.

Германия - 1 369.

Канада - 443.

Напомним:

В первый день работы приложения Резерв+, 18 мая, в нем зарегистрировалось более 150 тысяч граждан, еще сотни тысяч ожидают авторизации.

По состоянию на первую половину понедельника 20 мая в электронном приложении для призывников "Резерв+" обновили данные более 415 тыс граждан.