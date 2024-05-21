У додатку "Резерв+" оновили дані вже 700 тисяч громадян

У електронному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" оновили дані вже 700 тисяч громадян, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих", - йдеться у повідомленні.

Після України за кількістю оновлень йдуть такі країни:

Польща — 1 727.

Німеччина — 1 369.

Канада — 443.

Нагадаємо:

В перший день роботи додатку Резерв+, 18 травня, в ньому зареєструвалося понад 150 тисяч громадян, ще сотні тисяч очікують авторизації.

Станом на першу половину понеділка 20 травня у електронному застосунку для призовників "Резерв+" оновили дані понад 415 тис громадян.