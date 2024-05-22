Сумы были обесточены из-за атаки "Шахедов"

В ночь на 22 мая из-за российской атаки "Шахедами" были обесточены Сумы.﻿﻿ Об этом заявил председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко, сообщает Украинская правда.

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру" , – сообщил он.

В Сумском городском совете сообщили, что в связи с аварийным отключением электроэнергии движение троллейбусов в городе остановлено. На маршруты города выезжают троллейбусы с автономным ходом.

С 05:20 энергетики начали работать над восстановлением электроснабжения по городу.

Также восстанавливается и работа водозаборов и подача воды потребителям.

Впоследствии в ОВА сообщили, что электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах Сумщины восстановили. Сейчас продолжаются соответствующие работы в Шосткинском и Конотопском районах.

Напомним, в ночь на вторник враг "Шахедами" ударил по энергетическим объектам Шостки и Конотопа в Сумской области.