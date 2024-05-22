Суми були знеструмлені через атаку "Шахедів"
У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено Суми. Про це заявив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко, повідомляє Українська правда.
"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", – повідомив він.
У Сумській міській раді повідомили, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті зупинено. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.
З 05:20 енергетики почали працювати над відновленням електропостачання по місту.
Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам.
Згодом в ОВА повідомили, що електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумщини відновили. Нині тривають відповідні роботи у Шосткинському та Конотопському районах.
Нагадаємо, у ніч на вівторок ворог "Шахедами" вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа у Сумській області.