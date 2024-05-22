Суми були знеструмлені через атаку "Шахедів"

У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено Суми.﻿﻿ Про це заявив голова Сумської МВА Олексій Дрозденко, повідомляє Українська правда.

"У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру" , – повідомив він.

У Сумській міській раді повідомили, що у зв'язку з аварійним відключенням електроенергії рух тролейбусів у місті зупинено. На маршрути міста виїздять тролейбуси з автономним ходом.

З 05:20 енергетики почали працювати над відновленням електропостачання по місту.

Також відновлюється і робота водозаборів та подача води споживачам.

Згодом в ОВА повідомили, що електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумщини відновили. Нині тривають відповідні роботи у Шосткинському та Конотопському районах.

Нагадаємо, у ніч на вівторок ворог "Шахедами" вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа у Сумській області.