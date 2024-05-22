РФ потеряла в войне с Украиной еще 1300 военных и 41 артсистему – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 56 беспилотников, 41 артсистему и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили: