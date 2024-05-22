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РФ потеряла в войне с Украиной еще 1300 военных и 41 артсистему – Генштаб

РФ потеряла в войне с Украиной еще 1300 военных и 41 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 56 беспилотников, 41 артсистему и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 496 370 (+1 300) человек,
  • танков − 7 611 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 721 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 12 820 (+41) ед,
  • РСЗО − 1077 (+0) ед,
  • средств ПВО − 812 (+1) ед,
  • самолетов − 354 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 346 (+56) ед,
  • крылатых ракет − 2 208 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 442 (+59) ед,
  • специальной техники – 2 090 (+5) ед.

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