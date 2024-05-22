РФ потеряла в войне с Украиной еще 1300 военных и 41 артсистему – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 56 беспилотников, 41 артсистему и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 496 370 (+1 300) человек,
- танков − 7 611 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 14 721 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 12 820 (+41) ед,
- РСЗО − 1077 (+0) ед,
- средств ПВО − 812 (+1) ед,
- самолетов − 354 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 346 (+56) ед,
- крылатых ракет − 2 208 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 442 (+59) ед,
- специальной техники – 2 090 (+5) ед.