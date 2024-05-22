Close button

РФ втратила у війні з Україною ще 1300 військових та 41 артсистему – Генштаб

РФ втратила у війні з Україною ще 1300 військових та 41 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 56 безпілотників, 41 артсистему та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 496 370 (+1 300) осіб,
  • танків − 7 611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 14 721 (+22) од,
  • артилерійських систем − 12 820 (+41) од,
  • РСЗВ − 1077 (+0) од,
  • засобів ППО − 812 (+1) од,
  • літаків − 354 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 346 (+56) од,
  • крилатих ракет − 2 208 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 442 (+59) од,
  • спеціальної техніки − 2 090 (+5) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics