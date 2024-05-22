РФ втратила у війні з Україною ще 1300 військових та 41 артсистему – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 56 безпілотників, 41 артсистему та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали: