РФ втратила у війні з Україною ще 1300 військових та 41 артсистему – Генштаб
За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 56 безпілотників, 41 артсистему та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 496 370 (+1 300) осіб,
- танків − 7 611 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 14 721 (+22) од,
- артилерійських систем − 12 820 (+41) од,
- РСЗВ − 1077 (+0) од,
- засобів ППО − 812 (+1) од,
- літаків − 354 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 346 (+56) од,
- крилатих ракет − 2 208 (+1) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 442 (+59) од,
- спеціальної техніки − 2 090 (+5) од.