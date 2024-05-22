Украинцы приобрели облигаций на более чем 1 триллион грн - Минфин

С начала полномасштабного вторжения украинские граждане, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на более 1 трлн гривен.﻿ Об этом заявили в Минфине, сообщает Экономическая правда.

"Благодаря привлеченным средствам от ОВГЗ мы смогли профинансировать более 200 дней нашей обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году. В целом инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи" , - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Всего в обращении сейчас находится ОВГЗ на более 1,6 трлн гривен, из которых доля коммерческих банков - 42,2%, Нацбанка - 41,5%, юридических лиц - 10%, физических лиц - 3,8%, нерезидентов - 2,4%, территориальных общин - 0,1%.

В то же время граждане и представители бизнеса значительно повысили свою заинтересованность в покупке ОВГЗ. Объем вложений физических лиц с 2016 года вырос примерно в 600 раз, а с 24 февраля 2022 года - более чем в 2,4 раза. Юридические лица увеличили свои инвестиции в ОВГЗ в 7 раз с 2016 года и в 2 раза с начала полномасштабного вторжения.

За период с января 2022 по март 2024 года выплачено купонного дохода украинским физическим и юридическим лицам (без банков) на сумму 31,5 млрд грн, а иностранным - 19 млрд грн, что в сумме составляет 50,5 млрд грн.