Экс-заместителю главы ОП Смирнову сообщили о подозрении – источники

Бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом заявили несколько собеседников в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Никаких других деталей источники издания не предоставили.

Сам Смирнов пока не комментировал эту информацию.

Напомним, в феврале 2023 года журналисты выяснили, что за 2022 год брат на то время заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова Игорь приобрел имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммой четверть миллиона долларов.

Сообщалось, что братья не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на покупки, и почему цены занижены.

29 марта президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака Андрея Смирнова.