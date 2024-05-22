Ексзаступнику голови ОП Смирнову повідомили про підозру – джерела

Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це заявили кілька співрозмовників у правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

Жодних інших деталей джерела видання не надали.

Сам Смирнов поки не коментував цю інформацію.

Нагадаємо, у лютому 2023 року журналісти з’ясували, що за 2022 рік брат на той час заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова Ігор придбав майно, у тому числі квартиру та земельну ділянку в Карпатах за ціною, значно нижчою за ринковою загальною сумою чверть мільйона доларів.

Повідомлялося, що брати не змогли дати однозначну відповідь, звідки взялись гроші на покупки, і чому ціни занижені.

29 березня президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака Андрія Смирнова.