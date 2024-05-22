Налоги в казино: сколько и как должны платить игроки

Игорный бизнес в Украине стремительно развивается. На этом фоне постоянно меняется законодательные акты, призванные регулировать данную сферу деятельности. Разбираемся в вопросе о налогах, которые должны платить клиенты легальных казино.

Как происходит уплата налогов?

Начнем с системы и инструментов, которые используются для уплаты налогов игроками. Поскольку сегодня рынок азарта сосредоточен в онлайн режиме, данные операции выполняются автоматизированными системами без конкретного участия пользователей. Легальные казино Украины самостоятельно вычитывают с клиентов налог на выигрыш в момент, когда участник заказывает деньги на выплату. Данная сумма от имени совершеннолетнего игрока отправляется на счета налоговой службы с детализированным отчетом о потраченных и выигранных средствах за определенный период времени.

Для реализации вышеописанных задач в легальных казино необходима верификация персональных данных и возраста клиента. Подтвердить личность игроки могут через приложения украинских банков или государственное мобильное приложение «ДІЯ».

Сколько налогов платят игроки?

Расчет размера налога, который игрок должен оплатить с получение выигрыша в онлайн казино, осуществляется на основе налогового законодательства Украины. На данный момент с участников азартных игр вычитывается 18% от выигрыша. Также к этой сумме добавляется 1,5% военного сбора.

На данный момент система налогообложения для игроков не учитывает ключевой фактор – учет затрат на ставки, которые клиенты тратят в казино. Этот недочет повлек за собой множество дискуссий, призванных решить проблему.

Депозиты и выплаты

Онлайн система, позволяющая игрокам автоматически платить налоги, работает благодаря комплексному подходу, в который входят инструменты для проведения депозитов и выплат выигрышей.

В легальных казино Украины разрешены только гривневые счета. Выполнять финансовые транзакции игроки могут только при помощи банковских карт, которые им принадлежат. Также выплата выигрыша возможна только на карточку владельца игрового счета.