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Податки в казино: скільки та як повинні платити гравці

Податки в казино: скільки та як повинні платити гравці

Гральний бізнес в Україні стрімко розвивається. На цьому тлі постійно змінюються законодавчі акти, покликані регулювати цю сферу діяльності. Розбираємося в питанні про податки, які повинні платити клієнти легальних казино.

Як відбувається сплата податків?

Почнемо із системи та інструментів, які використовуються для сплати податків гравцями. Оскільки сьогодні ринок азарту зосереджений в онлайн-режимі, ці операції виконуються автоматизованими системами без конкретної участі користувачів. Легальні казино України самостійно вираховують із клієнтів податок на виграш у момент, коли учасник замовляє гроші на виплату. Цю суму від імені повнолітнього гравця відправляють на рахунки податкової служби з деталізованим звітом про витрачені та виграні кошти за певний період часу.

Для реалізації вищеописаних завдань у легальних казино необхідна верифікація персональних даних і віку клієнта. Підтвердити особу гравці можуть через додатки українських банків або державний мобільний додаток «ДІЯ».

Скільки податків платять гравці?

Розрахунок розміру податку, який гравець повинен сплатити з отримання виграшу в онлайн казино, здійснюється на основі податкового законодавства України. Наразі з учасників азартних ігор вираховується 18% від виграшу. Також до цієї суми додається 1,5% військового збору.

Наразі система оподаткування для гравців не враховує ключового фактора - врахування витрат на ставки, які клієнти витрачають у казино. Цей недолік спричинив безліч дискусій, покликаних вирішити проблему.

Депозити та виплати

Онлайн-система, що дає змогу гравцям автоматично платити податки, працює завдяки комплексному підходу, до якого входять інструменти для проведення депозитів і виплат виграшів.

У легальних казино України дозволені тільки гривневі рахунки. Виконувати фінансові транзакції гравці можуть тільки за допомогою банківських карт, які їм належать. Також виплата виграшу можлива тільки на картку власника ігрового рахунку.

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