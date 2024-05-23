РФ потеряла за сутки более 1300 военных и 40 артсистем – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны с Украиной около 1330 военных, 11 танков, 27 бронемашин, 40 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составили: