РФ потеряла за сутки более 1300 военных и 40 артсистем – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны с Украиной около 1330 военных, 11 танков, 27 бронемашин, 40 артсистем и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 497 700 (+1 330) человек,
- танков − 7 622 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 14 748 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 12 860 (+40) ед,
- РСЗО − 1 077 (+0) ед,
- средств ПВО − 813 (+1) ед,
- самолетов − 355 (+1) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 391 (+45) ед,
- крылатых ракет − 2 209 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 513 (+71) ед,
- специальной техники – 2 094 (+4) ед.