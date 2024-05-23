РФ втратила за добу понад 1300 військових та 40 артсистем – Генштаб

Росія втратила за минулу добу в ході війни з Україною приблизно 1330 військових, 11 танків, 27 бронемашин, 40 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали: