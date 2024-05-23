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РФ втратила за добу понад 1300 військових та 40 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу понад 1300 військових та 40 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за минулу добу в ході війни з Україною приблизно 1330 військових, 11 танків, 27 бронемашин, 40 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 497 700 (+1 330) осіб,
  • танків − 7 622 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 14 748 (+27) од,
  • артилерійських систем − 12 860 (+40) од,
  • РСЗВ − 1 077 (+0) од,
  • засобів ППО − 813 (+1) од,
  • літаків − 355 (+1) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 391 (+45) од,
  • крилатих ракет − 2 209 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 513 (+71) од,
  • спеціальної техніки − 2 094 (+4) од.

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