Балтийские страны попросят увеличить расходы членов НАТО на оборону

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии объявили в среду, что на саммите НАТО в июле попросят союзников увеличить оборонные бюджеты стран-членов как минимум до 2,5% ВВП/ Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы по итогам встречи трех министров, сообщает Европейская правда.

Страны НАТО взяли на себя в рамках Альянса обязательства выделять на оборону бюджет не менее 2% ВВП, но только 11 из 32 стран-членов достигли этой цели в прошлом году.

Хотя большинство стран-членов не достигает даже этого показателя в 2%, страны Балтии считают, что минимальный порог оборонных бюджетов стран НАТО должен быть увеличен по меньшей мере еще на 0,5%.

"Накануне саммита НАТО в Вашингтоне министры согласовали важнейшие цели, среди которых, кроме обязательства инвестировать в оборону не менее 2,5%" , – говорится в сообщении.

Что касается собственных оборонных бюджетов, то Литва, Латвия и Эстония обязались выделять около 3% своего ВВП. А другие члены Альянса "могут присоединиться к клубу 3%", заявил в среду министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что для стран Балтии важной темой на саммите НАТО будет реализация оборонных планов, разработанных после последнего саммита Альянса. В этом смысле Литва объявит детали относительно своей части "общей балтийской линии обороны" против России, согласованной тремя странами в начале года.

Литва рассматривает возможность строительства стационарных укреплений, а также так называемых "парков контрмобильности", где войска и техника, в том числе противотанковые и противопехотные мины, смогут быть быстро сконцентрированы в угрожающих районах.

Со своей стороны, эстонский министр Ханно Певкур заявил, что его страна уже работает над созданием первых оборонительных позиций на границе с Россией, а латвийский министр Андрис Спрудс отметил, что три балтийские страны создадут инфраструктуру, которая позволит каждой из них разместить полноценную бригаду НАТО.