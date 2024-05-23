РФ активизировала работу ДРГ на Сумщине – пограничники

В Сумской области пограничники фиксируют высокую активность работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в телемарафоне, сообщает Эспрессо TV.

"В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина – это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность" , – заявил спикер.

Демченко подчеркнул, что вражеские ДРГ не ежедневно заходят в регион, однако делают это активно. Их основной целью является найти места расположения украинских подразделений и узнать, как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары по мощному вооружению.

Украина применяет все необходимые действия, чтобы заблаговременно обнаруживать вражеские группы.

Напомним, 13 мая глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ожидает нового наступления российской армии в Сумской области.

21 мая Демченко заявил, что нельзя исключать наступление российских окупантов на Сумскую область, которое может произойти "в любой момент".