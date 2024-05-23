РФ активізувала роботу ДРГ на Сумщині – прикордонники

У Сумській області прикордонники фіксують високу активність роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телемарафоні, повідомляє Еспресо TV.

"У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина - це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність", - заявив речник.

Демченко наголосив, що ворожі ДРГ не щодня заходять у регіон, проте роблять це активно.Їх основною ціллю є знайти місця розташування українських підрозділів та дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

Україна застосовує всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі групи.

Нагадаємо, 13 травня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині.

21 травня Демченко заявив, що не можна виключати наступ російських окупантів на Сумську область, який може статися "у будь-який момент".