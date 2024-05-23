На фронте больше всего столкновений на Купянском и Покровском направлениях – Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Больше штурмов зафиксировано на Купянском и Покровском направлениях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генштаба Дмитрий Лиховий, сообщает Укринформ.

"За прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений. Это - не намного меньше, чем неделю назад" , - сказал Лиховий.

По его словам, всего враг вчера нанес по позициям украинских войск и по населенным пунктам Украины 6 ракетных ударов с применением 7 ракет, 49 авиаударов, в том числе выпустил 70 управляемых авиабомб и совершил более 370 ударов дронами-камикадзе - речь идет о "Шахедах", "Ланцетах" ", FPV.

"Также россияне совершили более 3200 обстрелов, в том числе 164 - с применением РСЗО" , - проинформировал представитель.

Он заявил, что на протяжении суток противник наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Старица Харьковской области, Сергеевка и Твердохлебово Луганской области, Часов Яр, Александрополь, Калиново, Новоселовка Первая, Макаровка, Яснобродовка, Северск, Делиевка, Григоровка, Донецкой области, Новоандреевка и Воздвиженка Запорожской области, Тягинка, Ингулевка и Токаревка Херсонской области, Очаков, Счастливое и Петровка Николаевской области.

На Харьковском направлении в течение суток 22 мая произошло 11 боевых столкновений, сообщил Лиховой.

Спикер отметил, что за минувшие сутки враг потерял на этом направлении более 180 человек, из них 46 - убитыми, а также 54 единицы вооружения и военной техники.

"В частности, были уничтожены 2 артиллерийские системы и 5 артсистем повреждены, уничтожены 14 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 единиц автомобильной и 3 - специальной техники противника. Также повреждены 1 танк, 1 средство ПВО, 17 авто. Кроме того, на севере Харьковщины поражены" 1 склад с боеприпасами россиян" , - сказал спикер.

По его словам, на Купянском направлении количество боевых столкновений возросло и за сутки их было 34. "Здесь сравнительно наиболее горячо" , - отметил он.

Лиховой заявил, что за сутки Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Берестово Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Макеевка и Грековка Луганской области.

На Лиманском направлении противник в сутки предпринял 7 неудачных попыток прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищиевка и Андреевка, но успеха не имел.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 32 атаки РФ в районах населенных пунктов Евгеньевка, Уманское, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Соловьево, Новоалександровка и Прогресс, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка, Георгиевка и Константиновка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времивском направлении противник предпринял 1 безуспешную попытку прорвать украинскую оборону в направлении Старомайорского Донецкой области.

На Приднепровском направлении враг и дальше не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки он (противник - ред.) совершил здесь 9 напрасных атак на позиции Сил обороны. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения" , - проинформировал он.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава россиян и 2 пункта их управления.