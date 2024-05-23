На фронті найбільше зіткнень на Куп'янському та Покровському напрямках – Генштаб

На фронті впродовж минулої доби сталося 139 бойових зіткнень. Найбільше штурмів зафіксовано на Куп'янському та Покровському напрямках. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

"Протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Це - не набагато менше, ніж тиждень тому" , - сказав Лиховій. ﻿

За його словами, загалом ворог учора завдав по позиціях українських військ та по населених пунктах України 6 ракетних ударів із застосуванням 7 ракет, 49 авіаударів, зокрема випустив 70 керованих авіабомб і здійснив понад 370 ударів дронами-камікадзе - йдеться про "Шахеди", "Ланцети", FPV.

"Також росіяни вчинили понад 3200 обстрілів, у тому числі 164 - із застосуванням РСЗВ" , - поінформував речник.

Він заявив, що впродовж доби противник завдавав авіаударів у районах населених пунктів Липці, Вовчанськ і Стариця Харківської області, Сергіївка і Твердохлібове Луганської області, Часів Яр, Олександропіль, Калинове, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка, Сіверськ, Деліївка, Григорівка, Північне і Дружба Донецької області, Новоандріївка і Воздвижівка Запорізької області, Тягинка, Інгулівка і Токарівка Херсонської області, Очаків, Щасливе і Петрівка Миколаївської області.

На Харківському напрямку впродовж доби 22 травня сталося 11 бойових зіткнень, повідомив Лиховій.

Речник зазначив, що за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 180 осіб, з них 46 - убитими, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки.

"Зокрема, було знищено 2 артилерійські системи та 5 артсистем пошкоджено, знищено 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 одиниць автомобільної та 3 - спеціальної техніки противника. Також пошкоджено 1 танк, 1 засіб ППО, 17 авто. Окрім того, на півночі Харківщини уражено 1 склад з боєприпасами росіян" , - сказав речник.

За його словами, на Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла і за добу їх було 34. "Тут порівняно найгарячіше" , - зазначив він.

Лиховій заявив, що за добу Сили оборони успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Синьківка і Берестове Харківської області, Стельмахівка, Невське, Макіївка і Греківка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник за добу здійснив 7 невдалих спроб прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське і Виїмка Донецької області.

На Краматорському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону українських військ у районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка, але успіху не мав.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 32 атаки РФ у районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новоолександрівка і Прогрес, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог упродовж доби 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку противник здійснив 1 безуспішну спробу прорвати українську оборону в напрямку Старомайорського Донецької області.

На Придніпровському напрямку ворог і надалі не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

"Протягом минулої доби він (противник - ред.) вчинив тут 9 марних атак на позиції Сил оборони. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажують ворога уздовж усієї лінії бойового зіткнення" , - поінформував речник.

Збройні сили України упродовж минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу росіян і 2 пункти їхнього управління.