FT: Три страны Евросоюза против санкций в отношении "теневого флота" РФ

Среди стран ЕС остаются разногласия по мерам, направленным на так называемый "теневой флот" Москвы, состоящий из полулегальных нефтяных танкеров. Об этом пишет Financial Times, сообщает Европейская правда.

Накануне послы стран-членов ЕС обсудили проект нового пакета санкций против РФ, также включающих запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа – впервые ЕС официально нацелился на российские газовые продукты – что, по словам одного из участников встречи, было названо "шагом вперед".

Двое собеседников сообщили, что существуют разногласия по масштабу мероприятий, но нет идеологического противостояния или бескомпромиссных красных линий.

Самая большая проблема касается ужесточения санкций против танкеров, которые Россия использует для транспортировки сырой нефти с непроверенной страховкой и туманными структурами собственности.

Такие страны, как Греция, Кипр и Мальта, выступили против таких мер, утверждая, что они лишь приведут к тому, что судоходные операторы предпримут еще более непрозрачные шаги, чтобы скрыть свой флот, и, в конце концов, увеличат риск большой морской катастрофы – а следовательно, потенциально нанесут ущерб всей судоходной отрасли.

Индивидуальные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производству оружия, также включены в предложенный пакет, наряду с мерами против обхода, направленными на закрытие лазейок в существующих санкциях.