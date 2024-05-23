Ракетные удары по Харькову: количество погибших снова возросло (Обновлено)

Днем 23 мая российские войска нанесли десять ракетных ударов по Харькову. Количество погибших возросло до семи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Синегубов отметил, что под ударом оккупантов оказалась гражданская инфракрасная структура.

Также россияне ударили по Золочеву, по меньшей мере, двое пострадавших.

﻿Обновлено. Войска РФ атаковали гражданское предприятие в Харькове, которое занималось печатью. Есть возгорание цеха с бумагой, сообщили в ОВА. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро - получили ранения.

Обновлено в 12:36. Стало известно﻿ о шести погибших и 11 раненых.

Армия РФ нанесла не менее 15 ударов.

Обновлено в 14:04. В МВД сообщили﻿ о 7 погибших и 16 раненых в результате российских обстрелов Харькова.

Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших. Оккупанты ударили ракетами С-300 или С-400.