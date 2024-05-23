Ракетні удари по Харкову: кількість загиблих знову зросла (Оновлено)
Вдень 23 травня російські війська завдали десять ракетних ударів по Харкову. Кількість загиблих зросла до семи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов зазначив, що під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура.
Також росіяни вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.
Оновлено. Війська РФ атакували цивільне підприємство у Харкові, яке займалося друком. Є загоряння цеху з папером, повідомили в ОВА.
За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро – отримали поранення.
Оновлено о 12:36. Стало відомо про шістьох загиблих та 11 поранених.
Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів.
Оновлено о 14:04. У МВС повідомили про 7 загиблих та 16 поранених внаслідок російських обстрілів Харкова.
Триває розбір завалів та пошук постраждалих. Окупанти вдарили ракетами С-300 або С-400.