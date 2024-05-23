Липцы на Харьковщине пылают, укрепления не были подготовлены – CNN

Есть города, которые Украина просто не может позволить себе потерять, и Липцы в Харьковской области — один из них. По словам украинских военных, в городе все пылает каждую ночь, а укрепления подготовлены не были. Ссылаясь на материалы CNN, сообщает Новое время.

Журналисты, посетившие город, рассказали, что улицы пылают от авиаудара, а ночь — единственная передышка от атак беспилотников — несколько часов ранее по городу нанесли восемь ударов.

Несмотря на сложности ситуации, солдаты 13-й бригады Нацгвардии Хартия должны выстоять, ведь «ставки здесь огромны».

CNN пишет, что наступление России преследует главную цель: если они возьмут Липцы, то смогут расположить артиллерию в пределах досягаемости Харькова.

Командир Александр смотрит на одну из многочисленных записей с беспилотников.

«Вы сами видели, как все горит. Так происходит каждую ночь» , — сказал он.

По его словам, они сражаются с профессиональными солдатами.

«Мы видим это по их снаряжению и тактике. Они не посылают на штурм кого попало» , — рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие укрепления были построены, Александр заявил, что «здесь ничего не было подготовлено».

«Ничего. Просто ничего. Все позиции строятся руками пехоты» , — сказал он.

Журналисты рассказали, что когда они уезжали, над головой, совсем рядом, громко жужжал беспилотник. Сопровождающий не вздрагивает и не убегает. На вопрос, дружественный ли это беспилотник, военный, затягиваясь сигаретой, сказал: «Откуда мне знать?».

CNN пишет, что в течение недели, ведя репортажи из сел в окрестностях Харькова, журналисты видели, как украинские подразделения удерживают свои позиции, подвергаясь огромному риску и опасности, а иногда используя устаревшую и скудную артиллерию, чтобы противостоять гораздо лучше оснащенным российским силам.

На одной из позиций, расположенной ближе к российской границе, 92-я штурмовая бригада показала захваченное в первые дни войны российское артиллерийское орудие, из которого они теперь стреляют из французского миномета.

Другой отряд вынужден использовать советское артиллерийское орудие 1940-х годов. Спрятанная в густой листве, оно местами проржавело, что ограничивает частоту стрельбы. Артун, их командир, использует более новые польские снаряды, но сейчас он выпускает только десять снарядов в день, тогда как осенью их было 100.