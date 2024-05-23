Липці на Харківщині палають, укріплення не були підготовлені – CNN

Є міста, які Україна просто не може дозволити собі втратити, і Липці на Харківщині — одне з них. За словами українських військових, у місті все палає щоночі, а укріплення підготовлені не були. Посилаючись на матеріали CNN, повідомляє Новое время.

Журналісти, які відвідали місто, розповіли, що вулиці палають від авіаудару, а ніч — єдиний перепочинок від атак безпілотників — кілька годин раніше по місту завдали восьми ударів.

Попри складнощі ситуації, солдати 13-ї бригади Нацгвардії Хартія мають вистояти, адже «ставки тут величезні».

CNN пише, що наступ Росії має головну мету: якщо вони візьмуть Липці, то зможуть розташувати артилерію в межах досяжності Харкова.

Командир Олександр дивиться на один із численних записів з безпілотників.

«Ви самі бачили, як усе горить. Так відбувається щоночі» , - сказав він.

За його словами, вони б'ються із професійними солдатами.

«Ми бачимо це за їх спорядженням і тактикою. Вони не посилають на штурм будь-кого» , — розповів він.

Відповідаючи на запитання про те, які укріплення було збудовано, Олександр заявив, що «тут нічого не було підготовлено».

«Нічого. Просто нічого. Усі позиції будуються руками піхоти» , - сказав він.

Журналісти розповіли, що коли вони їхали, над головою, зовсім поряд, голосно дзижчав безпілотник. Супроводжувальний не здригається і не тікає. На запитання, чи це дружній безпілотник, військовий, затягуючись цигаркою, сказав: «Звідки мені знати?».

CNN пише, що протягом тижня, ведучи репортажі з сіл на околицях Харкова, журналісти бачили, як українські підрозділи утримують свої позиції, наражаючись на величезний ризик і небезпеку, а іноді використовуючи застарілу і мізерну артилерію, щоб протистояти набагато краще оснащеним російським силам.

На одній із позицій, розташованій ближче до російського кордону, 92-а штурмова бригада показала захоплену в перші дні війни російську артилерійську зброю, з якої вони тепер стріляють.

Інший загін змушений використовувати радянську артилерійську зброю 1940-х років. Захована в густому листі, вона місцями проіржавіла, що обмежує частоту стрільби. Артун, їх командир, використовує новіші польські снаряди, але зараз він випускає лише десять снарядів на день, тоді як восени їх було 100.