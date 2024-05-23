Регистрация компании в Сингапуре — шанс для предпринимателей выйти на азиатский рынок и воспользоваться многочисленными перспективами для развития бизнеса. Сингапур — одна из самых технологически развитых стран мира. Благодаря стратегически выгодному расположению и правительственной поддержке предпринимательства, Сингапур предоставляет компаниям возможности для расширения их присутствия на международной арене.

Основные преимущества регистрации компаний в Сингапуре:

Перспективы международного бизнес-масштабирования.

Хорошо развитые рынки капитала и финансовая система.

Привлекательные налоговые ставки в сравнение с некоторыми другими ведущими бизнес-центрами мира.

100% иностранная собственность и отсутствие валютного контроля.

Возможность удаленно открыть компанию в Сингапуре.

Зарегистрировать компанию в Сингапуре можно в форме юрлица с ограниченной ответственностью (закрытого/публичного), партнерства, филиала.

Этапы открытия бизнеса в Сингапуре:

Подбор оригинального наименования.

Определение правовой формы.

Подготовка необходимых документов.

Оплата сборов.

Прохождение регистрационных процедур.

После успешной регистрации следуют открытие счета в Сингапуре и получение всех разрешений для бизнеса. Открыть банковский счет в Сингапуре можно в местных и международных банках. Среди наиболее известных и популярных местных банков можно выделить DBS Bank и OCBC Bank. Помимо них, в Сингапуре присутствуют крупные международные банки, такие как HSBC и Standard Chartered.

Регистрация компании в Сингапуре нерезидентом может стать подходящим выбором для бизнесов в сферах торговли, логистики, IT, электронной коммерции. Сингапур может представлять особый интерес для предпринимателей, занимающихся криптовалютным бизнесом. Существуют значительные возможности для тех, кого интересует получение сингапурской криптолицензии. Благодаря прозрачным и поддерживающим условиям, предприниматели могут рассчитывать на поддержку в развитии своих криптовалютных проектов.

Налоги в Сингапуре

Ставки налога на прибыль — 0%/17%. Предусмотрены налоговые льготы: для первых 10 000 SGD освобождение от налога составляет 75%, а для следующих 290 000 SGD — 50%.

Налог на дивиденды — 0%.

GST (аналог VAT) — 9%.

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