Реєстрація компанії в Сінгапурі – шанс для підприємців вийти на азійський ринок та скористатися численними перспективами для розвитку бізнесу. Сінгапур - одна з найбільш технологічно розвинених країн світу. Завдяки стратегічно вигідному розташуванню та урядовій підтримці підприємництва, Сінгапур надає компаніям можливості для розширення їхньої присутності на міжнародній арені.

Основні переваги реєстрації компаній у Сінгапурі:

Перспективи міжнародного бізнес-масштабування.

Добре розвинені ринки капіталу та фінансова система.

Привабливі податкові ставки, порівняно з деякими іншими провідними бізнес-центрами світу.

100% іноземна власність та відсутність валютного контролю.

Можливість віддалено відкрити компанію у Сінгапурі.

Зареєструвати компанію в Сінгапурі можна у формі юридичної особи з обмеженою відповідальністю (закритої/публічної), партнерства, філії.

Етапи відкриття бізнесу в Сінгапурі:

Вибір оригінального найменування.

Визначення правової форми.

Підготовка документів.

Оплата зборів.

Проходження реєстраційних процедур.

Після успішної реєстрації слід відкриття рахунку в Сінгапурі та отримання всіх дозволів для бізнесу. Відкрити банківський рахунок у Сінгапурі можна у місцевих та міжнародних банках. Серед найбільш відомих та популярних місцевих банків можна виділити DBS Bank та OCBC Bank. Крім них, у Сінгапурі присутні великі міжнародні банки, такі як HSBC та Standard Chartered.

Реєстрація компанії в Сінгапурі нерезидентом може стати сприятливим вибором для бізнесів у сферах торгівлі, логістики, IT, електронної комерції. Сінгапур може становити особливий інтерес для підприємців, які займаються криптовалютним бізнесом. Існують значні можливості для тих, кого цікавить отримання сінгапурської криптоліцензії. Завдяки прозорим та підтримуючим умовам, підприємці можуть розраховувати на підтримку у розвитку своїх криптовалютних проєктів.

Податки у Сінгапурі

Ставки податку на прибуток - 0% / 17%. Передбачено податкові пільги: для перших 10 000 SGD звільнення від податку становить 75%, а для наступних 290 000 SGD – 50%.

Податок на дивіденди – 0%.

GST (аналог VAT) - 9%.

Команда YB Case надає комплексний супровід бізнесу у Сінгапурі.