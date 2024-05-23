В издательстве Vivat подтвердили удар по типографии в Харькове
Компания Vivat, включающая издательство и сеть книжных магазинов, подтвердила, что в результате удара по Харькову пострадала типография их холдинга.
Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
"Сегодня враг нанес удар по типографии Фактор-печать в Харькове. Есть погибшие и раненые. Трудно об этом писать без слез. Соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что "Фактор-печать" - типография, которая входит в группу компаний Фактор, как и издательство и книжные магазины Vivat.
"Это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но практически всех украинских издательств", - отметили в компании.
Напомним, в результате обстрела Харькова известно о семи погибших и 16 пострадавших.