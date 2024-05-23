В издательстве Vivat подтвердили удар по типографии в Харькове

Компания Vivat, включающая издательство и сеть книжных магазинов, подтвердила, что в результате удара по Харькову пострадала типография их холдинга.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Сегодня враг нанес удар по типографии Фактор-печать в Харькове. Есть погибшие и раненые. Трудно об этом писать без слез. Соболезнования родным и близким погибших" , – говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Фактор-печать" - типография, которая входит в группу компаний Фактор, как и издательство и книжные магазины Vivat.

"Это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но практически всех украинских издательств" , - отметили в компании.

Напомним, в результате обстрела Харькова известно о семи погибших и 16 пострадавших.