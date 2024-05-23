У видавництві Vivat підтвердили удар по друкарні у Харкові

Компанія Vivat, яка включає видавництво та мережу книгарень, підтвердила, що внаслідок удару по Харкову постраждала друкарня їхнього холдингу.

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії у Facebook.

"Сьогодні ворог завдав удару по типографії Фактор-друк у Харкові. Є загиблі і поранені. Важко про це писати без сліз. Співчуття рідним і близьким загиблих" , – йдеться в дописі.

У компанії зазначили, що "Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній Фактор, як і видавництво та книгарні Vivat.

"Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв" , – зазначили у компанії.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова відомо про сімох загиблих та 16 постраждалих.