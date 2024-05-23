Более 80% европейцев поддерживают прием беженцев из Украины – опрос

В умовах російської агресії проти України абсолютна більшість жителів ЄС погоджуються, що постраждалим від війни потрібно надавати гуманітарну підтримку, а також слід приймати в країнах Євросоюзу українських біженців. Про це свідчить останнє опитування Eurobarometer, сообщает Европейская правда.

Зокрема, 87% жителів держав ЄС згодні з наданням гуманітарної підтримки постраждали від війни українцям і 83% згодні з прийомом в ЄС людей, які тікають від війни.

Крім того, 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні.

Шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС та фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання військової техніки в Україну.

Серед останніх криз найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє, мало вторгнення Росії в Україну (42%). Далі йдуть пандемія та інші кризи у сфері охорони здоров'я (34%), економічна і фінансова криза (23%).

Війна в Україні розглядається в списку з п'ятнадцяти питань як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед ЄС.

В межах вивчення громадської думки між 3 та 28 квітня було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС.