Путин встретится с Лукашенко в Минске

Глава российского режима Владимир Путин посетит Беларусь 23 мая и уже вечером этого дня встретится в Минске с формальным лидером этой страны. Об этом сказал на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

По его словам, сегодня запланировано "широкое общение", а завтра будет "целый день этого официального визита".

В свою очередь пресс-служба Кремля информирует, что Путин 23-24 мая посетит Беларусь по приглашению Лукашенко.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня" , - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Лукашенко сообщила, что лидеры обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку дня и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере".

Переговоры Путина и Лукашенко 24 мая состоятся во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составе.