Путін зустрінеться з Лукашенко у Мінську

Глава російського режиму Володимир Путін здійснить візит до Білорусі 23 травня і вже ввечері цього дня зустрінеться у Мінську з формальним лідером цієї країни. Про це сказав на брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

За його словами, сьогодні заплановане "широке спілкування", а завтра буде "цілий день цього офіційного візиту".

У свою чергу пресслужба Кремля інформує, що Путін 23-24 травня відвідає Білорусь на запрошення Лукашенка.

"У ході переговорів планується обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства та союзництва, хід та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного" , – йдеться у повідомленні.

У свою чергу пресслужба Лукашенка повідомила, що лідери обговорять "стан та перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин – інтеграційний порядок денний та реалізацію рішень, прийнятих Вищою держрадою Союзної держави, політичний діалог, просування спільних торговельно-економічних та коопераційних проєктів, зміцнення безпеки, взаємодія у гуманітарної сфери".

Переговори Путіна і Лукашенка 24 травня відбудуться у Палаці Незалежності спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.