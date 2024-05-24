Израиль, США и Катар хотят возобновить переговоры с ХАМАС о заложниках – СМИ

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ближайшие дни отправится в Европу, чтобы встретиться с главой Моссада Давидом Барнеа и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, чтобы возобновить переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.﻿﻿ Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на двух чиновников, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что встреча на высоком уровне станет первой после того, как две недели назад переговоры сорвались. Тогда ХАМАС ответил на предложение американских, катарских и египетских посредников поправками, неприемлемыми как для США, так и для Израиля.

Это предложение предусматривало поэтапное освобождение 128 оставшихся израильских заложников, начиная с освобождения 33 женщин, пожилых и больных, похищенных в течение шестинедельного периода перемирия.

На втором этапе предполагалось освободить остальных заложников и вести переговоры о постоянном прекращении огня. На третьем этапе должны были передать тела заложников, которые удерживаются ХАМАСом.

Пока неизвестно, примет ли участие в предстоящей встрече в Европе глава египетской разведки Аббас Камель, как он делал это раньше, но Каир останется вовлеченным в посреднический процесс, заявили американский и израильский чиновники.

Издание пишет, что американские и израильские чиновники подтвердили поездку Бернса через несколько часов после того, как военный кабинет Израиля разрешил переговорной группе Барнеа возобновить непрямые переговоры с ХАМАС.

Во время заседания военного кабинета генерал-майор ЦАХАЛа Ницан Алон, который является одним из участников переговоров, представил обновленный план после того, как его предыдущее предложение было отклонено в субботу вечером премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Издание напоминает, что в заложниках ХАМАС находятся 124 человека. Подчеркивается, что не все из них живы.