В Польше погиб украинец, задержаны двое мужчин

В польском городе Калиш 41-летний гражданин Украины упал с четвертого этажа и погиб. Правоохранители задержали двоих мужчин 37 и 45 лет. Об этом пишет Super Express со ссылкой на данные прокуратуры, сообщает Новое время.

Известно, что трагедия произошла 22 мая вечером. В экстренные службы поступила информация, что мужчина выпал из окна четвертого этажа. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.

Прокуратура начала расследование и задержала по делу двоих мужчин. Другие подробности случившегося не указываются.