У Польщі загинув українець, затримано двох чоловіків

У польському місті Каліш 41-річний громадянин України впав із четвертого поверху та загинув. Правоохоронці затримали двох чоловіків 37 та 45 років. Про це пише Super Express із посиланням на дані прокуратури, повідомляє Новое время.

Відомо, що трагедія сталася 22 травня ввечері. До екстрених служб надійшла інформація, що чоловік випав із вікна четвертого поверху. Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати потерпілого, але безуспішно.

Прокуратура почала розслідування і затримала у справі двох чоловіків. Інших подробиць того, що сталося, не вказують.