На Закарпатье в ТЦК умер мужчина: его признали годным

В Закарпатской области в одном из территориальных центров комплектования умер военнообязанный мужчина, которого врачебная комиссия признала годным к службе.

Об этом сообщили в Закарпатском областном ТЦК.

Отмечается, что у мужчины "резко ухудшилось самочувствие". Ему оказали медицинскую помощь и вызвали "скорой", впрочем врачи по приезду констатировали смерть.

"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВЛК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии" , - отметили в ТЦК.

В центре комплектования сообщили, что приступили к служебной проверке по факту смерти мужчины.