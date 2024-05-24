На Закарпатье в ТЦК умер мужчина: его признали годным
В Закарпатской области в одном из территориальных центров комплектования умер военнообязанный мужчина, которого врачебная комиссия признала годным к службе.
Об этом сообщили в Закарпатском областном ТЦК.
Отмечается, что у мужчины "резко ухудшилось самочувствие". Ему оказали медицинскую помощь и вызвали "скорой", впрочем врачи по приезду констатировали смерть.
"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВЛК признают военнообязанных пригодными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - отметили в ТЦК.
В центре комплектования сообщили, что приступили к служебной проверке по факту смерти мужчины.