На Закарпатті в ТЦК помер чоловік: його визнали придатним

У Закарпатській області в одному з територіальних центрів комплектування помер військовозобов'язаний чоловік, якого лікарська комісія визнала придатним до служби.

Про це повідомили﻿ у Закарпатському обласному ТЦК.

Зазначається, що у чоловіка "різко погіршилося самопочуття". Йому надали домедичну допомогу та викликали "швидкої", втім лікарі по приїзду констатували смерть.

"На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії" , – зазначили в ТЦК.

У центрі комплектування повідомили, що розпочали службову перевірку за фактом смерті чоловіка.