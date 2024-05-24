Амбасадор детства открывает серию мероприятий по адаптации детей войны

1 июня 2024 года в Каменец-Подольском замке состоится громкое событие - "Замок детства", первый из трех запланированных благотворительных ивентов, в рамках ежегодного детского фестиваля, который проводит ГИ "Амбасадор детства" для помощи деткам войны немного отвлечься от ужасных реалий на большом концерте с участием известных украинских артистов, блоггеров и культурных деятелей.

Формат “Замок детства” имеет целью создать атмосферу защиты и попечительства для маленьких гостей – ощущение, что они живут в сильной стране, как за стенами неприступного замка. Во время благотворительного события все желающие: детки-ВПЛ, дети погибших Героев Украины и тех, кто защищает Родину на передовых позициях, дети с инвалидностью получают психологическую разгрузку, возможность принять участие в безвозмездных мастер-классах и квестах, полакомиться вкусностями от партнеров и узнать полезные факты о разминировании и других просветительских программах.

Именно поэтому этим летом первая "крепость" приурочена к «Дню защиты детей», а на главной сцене в Каменец-Подольском будут выступать послы проекта: Генеральный продюсер ГИ «Амбасадор детства», музыкант — Василий Котляров, Полина Дашкова, Probass and Hardi, Дядя Жора, Мила Нитич, Никита Ломакин, Люся Кофе, Burla, Килиммен, RYANA, Настя Балог, танцевальная группа «Дубки», Артем Паучек, MariSem, Лаврентьева Анастасия, Souljast, VARASH, BALSUM, TULUMAN, UTU песен известных украинских исполнителей — Dj Bloodless, мальчик, собравший 1 млн гривен в помощь ВСУ — Сергей Морозко, ведущий Андрей Черновол, и многие другие известные исполнители. И конечно же сюрприз от организаторов – секретный гость.

Стоит отметить, что для ГИ «Амбасадор детства» чрезвычайно важно будущее Украинского государства, в частности, его восстановление после Победы. Кому как ни детям войны принимать этот вызов? Именно поэтому, маленькие Посла детства уже сейчас должны понимать каковы демократические ценности: вера в сильную независимую Украину, добро, искренность, помощь друг другу. Вот почему девиз благотворительного события звучит как – «Равный – Равному».

ГИ «Амбасадор детства» приглашает всех желающих посетить детский благотворительный фестиваль «Замок детства», который пройдет 1 июня 2024 года в Каменце Подольском.