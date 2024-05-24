Что такое вейджер и как рассчитать сумму отыгрыша бонуса

Бонусы онлайн казино привлекают множество новых игроков. При грамотном подходе подобные вознаграждения позволяют увеличить размер игрового банка. Правда, есть определенные условия, которые необходимо выполнить для перевода выигрыша по фриспинам в настоящие деньги.

Я, Елена Былица – редактор команды ProIntern﻿et и специалист в области гемблинга – в этой статье расскажу, что такое вейджер казино, что означает х20, х30 и другие подобные показатели.

Вейджер: что это такое и как его рассчитать?

Вейджер – это множитель или коэффициент, указывающий на то, какую сумму следует потратить на ставки, чтобы получить возможность вывести выигранные средства или потратить их на игру на автоматах. Проще говоря, вагер – минимальное число ставок своими деньгами, которые понадобится сделать, чтобы потом обналичить выигранные средства.

Чтобы было понятнее, что собой представляет данный множитель, я приведу пример. Если гемблер пополнил баланс на 100 ₴ и получил за это 100% депозитный бонус, то есть еще 100 ₴, на его счету будет 200 ₴. Если правилами начисления поощрения предусмотрен вейджер х35, это означает, что потребуется сделать ставки общей суммой в 100₴х35 = 3500₴.

Опытные любители автоматов или карточных развлечений высоко ценят минимальный вейджер или безвейджерные поощрения, поскольку они наиболее выгодны. Я рекомендую, прежде чем активировать то или иное промпредложение казино, внимательно ознакомиться с его условиями акции. Необходимо обратить особое внимание на условия отыгрыша: вейджер, а также срок действия депозитного или бездепозитного поощрения и/или бесплатных прокруток.

Казино с выгодными бонусами

Большинство лицензированных онлайн казино привлекают пользователей интересными бонусными программами и поощряют их за регистрацию, внесение депозитов, приведение друга и другую активность.

Ниже представлены актуальные бонусы нескольких топовых казино Украины:

Азартный портал Slots City предлагает новым клиентам поздравительный пакет до 200 000 ₴ + 500 FS с вейджером х35. Спины предназначены для слота Sweet Bonanza от Pragmatic Play, который имеет RTP 96.51% и вполне может считаться «дающим». Это хитовая машина, собравшая много положительных отзывов от игроков и дающая довольно неплохие шансы сорвать куш до х21 100 от поставленных денег.

Гемблинговая платформа Casino UA предлагает новичкам до 200 000 ₴ + 300 безвейджерных фриспинов за регистрацию и первые 6 транзакций на счет от 150 ₴. Я считаю это очень выгодным поощрением, поскольку прокрутки начисляются без условий отыгрыша. Они так же выгодны, как и бездепозитные бонусы.

Не менее интересное поощрение для новичков предлагает казино 777. Новые гемблеры могут получить за регистрацию и внесение депозита до 777% бонус 777 FS с выгодным весом х1. Для этого достаточно создать и активировать аккаунт, затем перевести на счет 100 ₴ и более.

На мой взгляд, вейджер является важным условием отыгрыша, следовательно, на него следует обязательно обращать внимание, выбирая портал для азартных развлечений и решая, стоит ли участвовать в той или иной акции.

В особенностях отыгрыша бонусов разбиралась Елена Былица – главная редактор популярного сайта ProInternet.