Що таке вейджер і як розрахувати суму відіграшу бонусу

Бонуси онлайн казино приваблюють велику кількість нових гравців. За грамотного підходу подібні винагороди дають змогу збільшити розмір ігрового банку. Щоправда, є певні умови, які необхідно виконати для переведення виграшу за фріспінами у справжні гроші.

Я, Олена Билиця – редакторка команди ProIntern﻿et і фахівець в області гемблінгу – в цій статті розповім, що таке вейджер казино, що означає х20, х30 та інші подібні показники.

Вейджер: що це таке і як його розрахувати?

Вейджер – це множник або коефіцієнт, який вказує на те, яку суму слід витратити на ставки, щоб отримати можливість вивести виграні кошти або витратити їх на гру на автоматах. Простіше кажучи, вагер – мінімальне число ставок власними грошима, які знадобиться зробити, щоб потім перевести в готівку виграні кошти.

Щоб було більш зрозуміло, що собою являє даний множник, я наведу приклад. Якщо гемблер поповнив баланс на 100 ₴ і отримав за це 100% депозитний бонус, тобто ще 100 ₴, на його рахунку буде 200 ₴. Якщо правилами нарахування заохочення передбачений вейджер х35, це означає, що знадобиться зробити ставки загальною сумою в 100 ₴ х 35 = 3 500 ₴.

Досвідчені любителі автоматів або карткових розваг високо цінують мінімальний вейджер або безвейджерні грошові заохочення, оскільки вони найвигідніші. Я рекомендую, перш ніж активувати ту чи іншу промопропозицію казино, уважно ознайомитися з її умовами акції. Необхідно звернути особливу увагу на умови відіграшу: вейджер, а також термін дії депозитного або бездепозитного грошового заохочення та/або безкоштовних прокручувань.

Казино з вигідними бонусами

Більшість ліцензованих онлайн казино приваблюють користувачів цікавими бонусними програмами та заохочують їх за реєстрацію, внесення депозитів, приведення друга та іншу активність.

Нижче представлено актуальні бонуси кількох топових казино України:

Азартний портал Slots City пропонує новим клієнтам вітальний пакет до 200 000 ₴ + 500 FS із вейджером х35. Спіни призначені для слота Sweet Bonanza від Pragmatic Play, який має RTP 96.51% і цілком може вважатися «даючим». Це хітова машина, яка зібрала багато позитивних відгуків від гравців і дає досить непогані шанси зірвати куш до х21 100 від поставлених грошей.

Гемблінгова платформа Casino UA пропонує новачкам до 200 000 ₴ + 300 безвейджерних фріспінів за реєстрацію та перші 6 транзакцій на рахунок від 150 ₴. Я вважаю це дуже вигідним заохоченням, оскільки прокрути нараховуються без умов відіграшу. Вони такі ж вигідні, як і бездепозитні бонуси.

Не менш цікаве заохочення для новачків пропонує казино 777. Нові гемблери можуть отримати за реєстрацію та внесення депозиту до 777% бонус 777 FS з вигідним вагером х1. Для цього достатньо створити та активувати обліковий запис, потім перевести на рахунок 100 ₴ і більше.

На мою думку, вейджер є важливою умовою відіграшу, отже, на нього слід обов'язково звертати увагу, обираючи портал для азартних розваг і вирішуючи, чи варто брати участь в тій, чи іншій акції.

В особливостях відіграшу бонусів розбиралася Олена Билиця – головна редакторка популярного сайту ProInternet.