Замороженные активы РФ будет нелегко использовать в пользу Украины – Politico

На Западе не утихают политические дебаты о том, насколько Россию нужно заставить заплатить за войну в Украине — и как именно она должна это сделать. Учитывая примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в западных юрисдикциях, ответ на этот вопрос должен быть прост. Однако сложные юридические и политические вызовы, стоящие перед европейскими столицами, означают, что это не так. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Недавно страны-члены ЕС договорились изъять так называемые "неожиданные доходы" от хранящихся в Euroclear и других европейских депозитариях от иммобилизованных российских активов и направить их в поддержку Украины. Согласно оценкам, эти доходы составят от 3 до 5 миллиардов евро в год, и из общей суммы, предназначенной для Украины в этом году, 90% будет направлено в Европейский фонд мира для обеспечения поставок вооружений из ЕС, а 10% будет добавлено в фонд для Украины в размере 50 миллиардов евро, который будет действовать до 2027 года.

Однако, несмотря на это соглашение, США продолжают оказывать давление на ЕС, требуя от него еще больших амбиций. Действительно, первоначальное требование президента США Джо Байдена заключалось в том, чтобы полностью арестовать и конфисковать все замороженные российские активы на Западе. Значительная политическая оппозиция идее конфискации из-за беспокойства по поводу правовой и финансовой стабильности означала, что прямой арест замороженных российских активов в Европе маловероятен.

Министры финансов G7 посвятят значительную часть своей встречи в Стрезе 23-25 мая обсуждению этого предложения. Основная интерпретация этого последнего предложения США состоит в том, что США самостоятельно, или, возможно, вместе с другими членами G7, выпустят новый миллиардный долг для Украины, возможно, через специальный механизм. А Европа обеспечит платежеспособность. И, согласно тайным подсчетам, это могло бы принести Украине дополнительные 75 миллиардов евро уже в начале следующего года.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что американский план опирается на весьма неопределенный поток доходов от прибыли, получаемой от иммобилизованных российских активов, которые в свою очередь зависят от режима санкций ЕС. К примеру, что произойдет, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, и его заявление о готовности закончить войну за 24 часа приведет к давлению на США с целью отмены санкций и разблокирования замороженных российских активов в рамках мирного соглашения?

Проблема также состоит в том, что ЕС не желает уступать какую-либо автономию в своей санкционной политике США, которые для того, чтобы предложение сработало, настаивают на том, чтобы замороженные российские активы оставались иммобилизованными до тех пор, пока не будут погашены любые кредиты. Но в настоящее время режим санкций ЕС против России пересматривается каждые 6 месяцев.

Более того, неопределенность стабильности этого потока поступлений означает, что членам ЕС придется предоставлять государственные гарантии, чтобы инвесторы были уверены, что европейские правительства справятся с погашением долга, если доходы уменьшатся. Однако эти гарантии окажут влияние на дефицит и долговую структуру стран-членов, что потребует одобрения национальных парламентов, создавая дополнительное и значительное — политическое препятствие.

Создание новой структуры по использованию российских активов приведет к управленческим и административным проблемам. Это также потребует внесения изменений в недавнее соглашение ЕС о том, куда будут направляться доходы, что возможно, но нелегко, поскольку для этого потребуется единодушие.