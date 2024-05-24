Евросоюз окончательно утвердил обновленный Шенгенский кодекс

Совет ЕС 24 мая окончательно одобрил обновленный Шенгенский кодекс о границах – свод правил Евросоюза, регулирующий управление внутренними и внешними границами, а также правила пограничного контроля лиц, пересекающих внешние границы ЕС, сообщает Европейская правда.

Согласно обновленному кодексу, в случае возникновения масштабной чрезвычайной ситуации в сфере общественного здоровья новые правила предоставляют возможность – по решению Совета ЕС – вводить согласованные временные ограничения на внешних границах ЕС.

Во время пандемии COVID-19 ЕС мог только выдавать необязательные к исполнению рекомендации по ограничениям на поездки для стран-членов.

В дополнение к ограничениям на поездки, Совет также может ввести тестирование, карантин, самоизоляцию и другие меры, связанные со здоровьем, для граждан стран, не являющихся членами ЕС, которые въезжают в Евросоюз.

В целях борьбы с инструментализацией миграции измененный Шенгенский кодекс о границах предоставит государствам-членам возможность ограничить количество пунктов пересечения границы или сократить часы их работы, а также позволит усилить меры пограничного надзора.

Пересмотренный Шенгенский кодекс о границах разъясняет существующие рамки для повторного введения и продления внутреннего пограничного контроля, который возможен в случае возникновения серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности.

Государства-члены должны будут оценить необходимость и пропорциональность такого решения, а также определить, нельзя ли достичь поставленных целей другими способами.

Кроме того, пересмотренный регламент устанавливает максимальный срок, в течение которого может осуществляться такой контроль на внутренних границах.

Внутренний пограничный контроль, о котором было сообщено комиссию, государства-члены и Европейский парламент до его повторного введения, может оставаться в силе в течение максимум двух лет.

В больших исключительных ситуациях внутренний пограничный контроль может быть продлен еще на 6 месяцев, с возможностью продления еще один раз общей продолжительностью до одного года.

Возможность использования альтернативных мер, которые обычно состоят из полицейских проверок и трансграничного сотрудничества, должна побудить государства-члены существенно ограничить повторное введение временного пограничного контроля. Эти меры должны быть четко отделены от систематических проверок лиц на внешних границах.

Кроме того, новая процедура передачи позволит государству-члену передавать граждан третьих стран, задержанных в пограничной зоне, которые незаконно находятся на ее территории, государству-члену, из которого они непосредственно прибыли.

Настоящий регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном вестнике Европейского Союза. Он подлежит прямому применению в странах ЕС.